Lainela puhkeküla peale jäi Viktor Siilatsi pilk juhuse tõttu – üks tema hea sõber andis infot, et koht on müügis, ning ta oskas seda atraktiivselt kirjeldada. Siis polnudki enam pikalt mõelda. “Käsmu on kaptenite küla ja igal kaptenil peab siis midagi olema. Ma ka vabal ajal natuke kapten,” muigab Siilats.