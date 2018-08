RMK korraldab Võsul ja Neerutis tasuta metsakontserdid

23. augustil kell 19 algab lõkkeõhtu Neeruti lõkkekohas. Matkalistele ja kõigile huvilistele räägivad legendi Porkuni preilist näitleja Anne Veesaar ja muusik Andre Maaker. Ajaloolise tõepõhjaga lugu on oma traagilisuses olnud nõnda mõjuv, et on jäädvustunud nii kogukondlikku mällu kui ka rahvapärimusse.

"Muusikalise kava olen kokku pannud nii, et see mulle endale kuulajana meeldiks, ja rahvaga vestlema olen kutsunud just need näitlejad, keda ma tean ja usaldan," kommenteeris RMK metsakontsertide kunstiline juht Guido Kangur.