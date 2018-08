Plaan on geeniinfot kasutada ravis  

Vabariigi valitsus on otsustanud toetada personaalmeditsiini arendamist Eestis ning on eraldanud 2018. aastaks viis miljonit eurot Tartu ülikooli Eesti geenivaramu, tervise arengu instituudi ja sotsiaalministeeriumi ühisele geeniprojektile. Nimelt kogutakse Eesti vabariigi juubeliaastal geenivaramusse veel 100 000 inimese proovid ja andmed, et koostada nende põhjal individuaalsed geenikaardid. Edaspidi seotakse geeniandmed tervise infosüsteemiga, mis aitab arstil patsiendi terviseriskide hindamisel arvestada ka inimese personaalset geeniinfot.

Tegelikult on 52 000 inimest aastatel 2002–2011 Eesti geenipanka juba oma proovi andnud, teadlased on neid analüüsinud ning valmis on ka geenikaardid. “Geenikaart on piltlikult öeldes nagu röntgenipilt või MRT-uuringu kujutis, mida erihariduseta inimene tõlgendada ei oska. Geenikaarti oskavad lugeda geneetikud. Nemad koostavadki geenikaardi põhjal raporti, millest saavad aru arstid ja ka inimesed ise,” selgitab doktor Helene Alavere, kes juhib saja tuhande uue liituja projekti.