Ringkonnakohus: Edgar Savisaare suhtes tuleb kriminaalmenetlust jätkata

Edgar Savisaare terviseseisundi hindamiseks on kahel korral tehtud ekspertiis. Ekspertide komisjon on korduvalt, hoolimata Savisaarel diagnoositud kroonilistest haigustest, tunnistanud tema terviseseisundi selliseks, mis võimaldab võtta osa kohtuistungitest ning süüdimõistmise korral karistust kanda.

Eriarvamusele jäänud endokrinoloog leidis, et Savisaar pole võimeline osalema kohtuistungil, kuna stressist põhjustatud veresuhkru ja vererõhu kõrgenemist on keeruline, kui mitte võimatu, kohtusaalis ära hoida. Vastupidi eriarvamusele jäänud eksperdile oli ekspertide komisjon seisukohal, et kõrgvererõhktõbe ja suhkurtõbe põdeval patsiendil saab hoida vererõhu ning veresuhkru väärtuse ravimite korrektse kasutamise ja ettekirjutatud dieedi järgimisel normi piires. Ekspertide komisjon märkis seejuures, et kohtuistungitel peab olema tagatud süüdistatavale kohene arstiabi.