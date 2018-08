Ehitusbuumi ajal tuleb remondimeest oodata kuid

Kortermajade renoveerimine on täies hoos, tuues kaasa olukorra, et väiksematele ehitustöödele tuleb kuldset kätepaari oodata mitu kuud.

Kinnisvaraga seotud inimesed ütlevad, et ehitusturg ägab suurte ehituste tõttu, nii et väiksemaks remondiks on asjatundjat leida ülikeeruline. Lääne-Virumaal ehitusmehe ikka leiab, kuid valmis tuleb olla selleks, et ta saab tööle asuda alles mõne kuu pärast.