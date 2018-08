Jalgpallinaiskond võttis kodus väärt võidu

“Mängupilt oli meil veidi kohati selline rabe ja kõik ei õnnestunud. Lisaks oli rünnakute lõpetamise osas liigset kiirustamist, mida on viimasel ajal ka teistes mängudes olnud,” kõneles naiskonna peatreener Kalmer Klettenberg ja lisas, et siiski oli tulemus korralik. “Kui lööme neli väravat, võib rünnakuga rahule jääda. Lisaks päästis meid Annemai [Lutter] väravas ka väga palju,” märkis Klettenberg ja tõdes, et Tarvas peab veel korra Narva sõitma. “Eks näis, kuidas siis läheb.”