10 ja 50 aastat tagasi

“Punases Kundas” osteti tänavu ekskursioonide tarvis autobuss. Ametiühingukomitees töötati välja marsruudid kahenädalasteks ekskursioonideks. Seni on olnud kõige populaarsemateks sõidud Karpaatidesse. Ekskursioonist osavõtjail tuleb iga sõidupäeva kohta tasuda üks rubla. Ülejäänud kulud on tehase kanda. Bussis on ka telgid ööbimiseks ja muu matkavarustus.