Ülearu pole vaja: koolitarbeid ostes säilita kaine mõistus  

Jaana Kangro astub vähem kui kolme nädala pärast Uhtna põhikoolis esimese klassi õpilaste ette ja selleks valmistuma hakkas ta juba kevadel, kui kohtus sügisel kooliteed alustavate laste ja nende vanematega, et üheskoos vaadata otsa õppetööks vajalike esemete nimekirjale.

“Nimekirjas oli minimaalne. Aasta jooksul see täieneb, sest kõike ei ole kindlasti kohe 1. septembriks vaja,” kõneles klassiõpetaja ning tõi näiteks, et sirk­lit on küll koolitundides vaja, aga alles edaspidi, mitte esimeses klassis.