Nutijoove, nii palju kui mina sellest aru saan, on üpris hiljutine uudissõna, kutsutud ellu vajadusest anda lühike, kuid tabav nimetus ühele võrdlemisi uuele nähtusele. Teame-teame, see on see, et autojuht näpib roolis telefoni ja siis tema tähelepanu hajub ja siis juhtuvad õnnetused.