Juhtkiri: sajandi suvi

Sajandi suvi oma lõputuna näiva kuumalainega hakkab ühele poole saama. Nõnda nagu ka paljude inimeste puhkuseperiood.

Igaühel on oma tipphetked, emotsioonid ja elamused, käigud ja teod, suhtlemised ja olemised, mida sellest kaunist suvest kaasa võtta, kuid kindlasti ei peaks inimesed nurisema, et see suvi on luhta läinud.

Tõsi ta on, et ega suurt tööd sellise palavusega küll keegi ette ei tahtnud võtta. Küllap kulus puhkuse ajal sõna otseses mõttes ka puhkamine ära. Las lükkus see remont edasi, las jäi mingi kibe plaan täitmata. Sellest ei juhtunud ju midagi. Aga puhata täiel rinnal, seda oskust on ka vaja õppida. Ja just sellised ilmad seda soodustasidki.

"Igaühel on oma tipphetked, emotsioonid ja elamused, käigud ja teod, suhtlemised ja olemised, mida sellest kaunist suvest kaasa võtta, kuid kindlasti ei peaks inimesed nurisema, et see suvi on luhta läinud."

Peaaegu mai algusest siiani kestnud kuivus ja soojus (kui traditsiooniliselt jahe jaanipäevanädal välja arvata) oli põhjamaalasele küll harjumatu, kuid ikkagi kontimööda. Üllatavalt vähe oli kuulda nii tuttavat nurisemist palavuse üle.

Kuigi soolapuhujad ennustasid juuliks vihma ja käskisid botikud välja otsida, astusid nad ise suure hooga ämbrisse. Eks nad nüüd häbenevad vargsi, enne kui jõululumejutuga taas lagedale tulevad.

Varakult lõunamaareisi broneerinud eestimaalased olid küll veidi kimbatuses, et mida põrgut me siit ära läheme. Aga loodetavasti leidsid nemadki, et ei tasu stressi minna: näeb ju võõraid maid ja rahvaid, asi seegi.

Suvituskohtade kohvikupidajatel tekkis aga hoopis äraspidine probleem. Seda küll, et jäätis, jää ja karastusjoogid said otsa. Kuid ehkki kuumaga olid rannad rahvast täis, ei kiputud sööma tulema. Esiteks polnud ju õiget isugi ja teiseks pandi sumedal õhtul pigem suvilaterrassil grill huugama.