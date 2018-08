Valitsuse eraldatud lisaraha oli põllumeestele kui oodatud vihm

Tänavuse aasta kevad ja suvi on olnud ilma poolest erakordsed. Viimaste kümnendite pikim põud on pakkunud inimestele meeldivat suvitusaega, kuid paraku on asjal ka oma varjupool. Põldudel ja niitudel valitsev kuivus on seadnud meie põllumehed väga raskesse olukorda. Erinevalt mõnedest varasematest aastatest ei ole nad oma murega aga üksi. Oma abikäe on ulatanud vabariigi valitsus, kes on eraldanud põuakahjude leevendamiseks 20 miljonit eurot.