Kuumus jättis metsasaadused kängu  

Rakvere turul ringi liikudes kohtab sagimist nagu tavaliselt. Letid pole aia- ja metsasaadustest just lookas, kuid kõike on saada ning midagi tavalisest kaubavalikust puudu pole. Müügil on mustikad, kartulid, porgandid, kurgid, ploomid, tikrid, mädarõigas ja muud saadused, mille ühiseks jooneks võib pidada seda, et need on keskeltläbi väiksemad kui eelnevatel aastatel.