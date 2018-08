Riina Sikkut lõpetas Ida-Virumaa visiidi Rakvere haiglat aidates  

Ida-Virumaalt kahepäevaselt visiidilt naasnud minister Riina Sikkut põikas eile läbi Rakvere haiglast, et peamiselt kuulata, millised on mured, ja vähem arvata. Kui haigla juhatuse esimees kinkis ministrile vihmavarju, soovitas ta tulla selle alla varju, sest patsiendi mure on kõigil ühine.