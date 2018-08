Ojasaare kingib mängijatele Eesti 100 tähistamiseks rinnamärgi

Ojasaare golfiväljaku peremees Jaan Lipsmäe tunnistas, et selline mõte tuli talle pähe, kui ta tellis firmast Email Pin medaleid ja märkas ka kauneid rinnamärke. “Mulle need väga meeldisid. Mulle jäi silma see, et need olid ilusti tehtud,” märkis Lipsmäe. Talle imponeeris mõte, et märkide kinkimise kaudu saab ta anda panuse Eesti suure tähtpäeva auks.