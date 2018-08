Jänedal tähistatakse põllutöökeskkooli sajandat sünnipäeva

Pidustustel avatakse Jäneda põllutöökeskkooli soomepoiste mälestustahvel ja õnnistatakse seda. Teenistuse peab EELK Ambla koguduse õpetaja Tõnu Linnasmäe, musitseerib Lehtse Kammerkoor. MTÜ Jäneda Muuseum eestvedaja Georgi Särekanno rääkis, et Jäneda põllutöökeskkooliga on seotud 28 soomepoissi, osa neist läks otse koolipingist naaberrahvale appi, teised olid vilistlased ja kolmandad need, kes pärast sõda Jäneda kooli lõpetasid.