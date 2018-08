Must henna võib põhjustada eluaegseid probleeme  

Peamiselt kasutatakse hennat juuste värvimisel, kuid lisaks sellele, et henna annab kiharatele püsiva punaka tooni, on sel kõõmavastane toime, see tapab täisid ja aitab ka mitme nahahäda puhul. Pärast hennaga juuste värvimist on need terved, pole kuivad ega murdu ja lokkis juuksed on kergemini käsitsetavad. Tervistava toime tõttu on hennat kasutatud ka kariloomade ravimisel.