Toetusraha eest palgatakse tugitöötajaid

VIROL-i tegevjuht Sven Hõbemägi rääkis, et kui eelmisest taotlusvoorust saadi tugiteenuste parendamiseks umbes 292 000 eurot, siis praegu lisandus 280 000 eurot. “Lisaks tugiisiku- ja koduteenusele saame maakonnas pakkuda uudse teenusena isikliku abistaja teenust, mis on samuti äärmiselt vajalik,” sõnas Hõbemägi.

Hõbemägi ütles, et maakonda luuakse 14 tugitöötaja kohta: seitse isikliku abistaja ja seitse tugiisiku kohta. “Projekti toel saab hoolekandeteenuseid projektiperioodi jooksul umbes 180 abivajajat,” märkis Sven Hõbemägi.

Rakvere linnal on nüüd sotsiaalteenuste arendamiseks 96 000 eurot. Sotsiaalosakonna juhataja Kersti Suun-Deket ütles, et plaanis on võtta ametisse neli tugitöötajat. Projekt algab 1. novembril ja kestab kaks aastat.