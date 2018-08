Riigigümnaasiumi tüüritakse Koidula tänavale uusehitisse  

Kolmapäeval kogunenud Rakvere linnavolikogu majanduskomisjoni liikmetele riigigümnaasiumi kavandamise hetkeseisu tutvustanud linnapea Marko Torm kõneles, et suheldud on haridus- ja teadusministeeriumi inimestega kuni haridusministrini välja ning linn on andnud ministeeriumile lubaduse, et otsus, kuhu riigigümnaasium Rakvere linnas tuleb, tehakse augustikuus. Samas märkis Torm, et langetatud otsus ei pruugi tagada veel riigi rahastust.