10 ja 50 aastat tagasi

Lehtse kandis on tähelepanelikud inimesed näinud must-toonekurgi. Nende lindudega kohtumine on haruldane, sest ara loomuga must-toonekurgi pesitseb Eestis vaid alla saja paari. Tänavu said tuhanded huvilised must-toonekurgede elust aimu loodusportaalis www.looduskalender.ee veebikaamerat jälgides.