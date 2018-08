Barutol on, mille seast valida  

Asumine ettevõtluse arendamise sihtasutuse (EAS) nõukogusse keskerakondlase Urmas Lahe asemele viitaks justkui tema kaldumisele keskerakonna poole, kuid asjaosalised seda ei kinnita. Sumomaadlejana Baruto nime all tuntud Höövelson ütles, et temaga on liitumisest käinud rääkimas nii paljude erakondade esindajad, et tal on endal järg käest läinud, kui paljudega ta sel teemal rääkinud on. Höövelsoni sõnul on Eestis ka erakondi, mille maailmavaade talle ei meeldi ja millega ühinemine on tema jaoks välistatud. Kellest jutt, jättis ta enda teada.