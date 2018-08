10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Meie kodulinnas on hulgaliselt noori töötajaid (18–35-aastased), kel ei ole haridust või kes ei õpi. Rakvere Töölisnoorte Keskkoolis on head võimalused töö kõrvalt õppimiseks. Möödunud aastal lõpetas klassikursuse või kooli 180 töötajat. 8-kl. lõputunnistuse sai 20 ning keskkooli lõputunnistuse 40 noort. Õppimine pärast tööd neli korda nädalas (esmaspäev, teisipäev, neljapäev, reede) on jõukohane vähegi püüdlikule noorele. Käesoleval õppeaastal võtame õpilasi vastu eesti ja vene õppekeelega kõigisse klassidesse. 16-17-aastasi noori võtame vastu vaid rajooni alaealiste asjade komisjoni suunamisel. Kogemused näitavad, et alla 18 aasta vanused töötajad ei ole võimelised õppima õhtukoolis. Töötamine ja õppimine käivad neile üle jõu, pealegi puudub neil tahe ja visadus õhtuti koolis käia. Töölisnoorte keskkool võtab avaldusi vastu kuni 30. augustini. Kirjutas H. Konist, direktor.

10 aastat tagasi

Turvatöötajal on küll korrarikkuja kinnipidamisel õigus kasutada füüsilist jõudu, kuid seadustes on see piir väga õhuke, millal on jõu kasutamine õigustatud ja millal mitte. Seega võib iga rüselemine lõppeda kohtusaalis. Samuti tunnevad õigusrikkujad rohkem seadusi ja saavad aru, et turvatöötajal on nende vastu vähe võimalusi.