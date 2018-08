Rännuline Helen Karus rääkis, et palveretk kasvas välja 2008. aastast korraldatud leerilaagritest, mis on mõeldud eelkõige noortele või vähemalt hingelt noortele. “Paar aastat tagasi mõtlesime, et tahaks nüüd midagi iseendale ka, ning tegimegi palverännaku,” lausus Karus, kes kuulub ühes Kaja Alasoo, Tauno Toompuu, Meelis-Lauri Eriksoni, Liisa Rossi, Ehte Mummi, Annika Reimani ja Triinu Piheliga rännaku korraldusmeeskonda.