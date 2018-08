Peopäev toob eesti rahva kokku laulma  

Eestlased on ikka armastanud laulda, ja pole imestada, et Eesti 100. aastapäeva suure suvise peonädala üheks tähtsündmuseks on üheslaulmine, mida saab siinne rahvas teha 19. augustil algusega kell 19 Rakvere Rahvaaias. See on ainukordne muusikaline ettevõtmine, kus kõigile tuntud ja palju tähendavaid laule saab kaasa ümiseda. Eesti Televisiooni vahendusel tehakse otseülekanne Tallinna lauluväljakult, kus laulukaare all lauldakse muusikalise suursündmuse esimeses osas “Laulu võim” eeslauljate juhendamisel lausa 100 minutit järjest.