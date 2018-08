Rutja kodukohvik pakub luigevaadet

Nii avasidki naised kohviku, et saaks turistide pealt ka pisut teenida. Külastajatele pakutakse enda küpsetatud kooki, suitsukala, kohvi-teed, vajadusel isegi seljankat. Tänavune suvi on olnud külastajate poolest helde. “Jooksmist on kogu aeg olnud,” kiidab Liivia.

Koht on nii maaliline, et see meeldib ka muusikutele, kes seal esinemas käivad, ning isegi abiellujatele – just täna peetakse seal paaripanekutseremoonia. 24. augustil tuleb aga esinema kuulus Curly Strings ja järgmisel päeval süüdatakse muinastuled.