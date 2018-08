Lahendus

Lahendus: Sellist viigistamisvõimalust nimetatakse positsiooniliseks viigiks. Valge laseb mustal rahulikult lippu minna: 1. d5–d6 a2–a1L, hoiab oma kuninga väljal g1 või g2, käib vajadusel odaga (näiteks (Og5–f6) ning must ei pääse kuidagi edasi. Kui must pakub väljalt e8 lippu oda vastu, võtab valge vahetuse vastu. Musta kuningas võib küll jõuda väljale e1, e2 või f3, sellest aga võiduks ei piisa. Valge käib kuningaga vastavalt g1, g2 või f1 ja must oda on oma etturite taga lõksus. Mingil juhul ei tohi käia kuningaga h1. Must käib siis kuningaga f1 ning patti laual ei ole, sest valge peab käima etturiga h2.