Suur galerii: Eesti esimesel luulepeol kõlasid ajastute 100 võimsamat luuleteksti

President Kersti Kaljulaid ütles luulepeo avamisel, et Eesti keel on meile tähtis, me mõtleme ja räägime selles. "Milline on Eesti keel, nii oleme me ka ise," sõnas Kaljulaid. President ütles, et keel on nagu meie riik, mida keegi teine meie eest valmis ei tee. Kaljulaid nentis, et luule on üleskutse kasutada keelt loovalt. “Luule ei näita suunda aga kindlasti valgust,“ sõnas Kaljulaid.