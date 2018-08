President Kersti Kaljulaid: Rakveres tehakse kõiki asju teistmoodi

President sõnas: "Mulle tundub, et Rakvere on selline veider koht, kus tehakse kõiki asju teistmoodi – kui on laulupidu, siis punk, kui on tantsupidu, siis meeste ja kui on jooks, siis peab jooksma öösel." Riigijuhi sõnul on õhtul kell pool kümme tema jaoks ebatavaline aeg rajale minna.