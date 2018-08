Konkurss “Aastad täis sära ja väärikust” otsib eakatega seotud säravaid ideid

Konkursi eesmärk on ergutada ja tunnustada inimesi ettevõtmiste eest, mis on muutnud eakate elu paremaks. Parimad selguvad 60+ festivalil Tallinnas Salme kultuurikeskuses laupäeval, 6. oktoobril.

Konkursil hinnatakse positiivseid tegusid, mis tehtud eakatele mõeldes või eakatelt endilt kogukonnale, kuid mis on teenimatult märkamata ja tähelepanuta jäänud. Konkursi kategooriad on eakalt kogukonnale, eakalt järeltulijale, eakad kui kultuurikandjad, tegu eakale ja elutööauhind.

Ajakirja 60+ ja mittetulundusühingu Eakate Festival korraldatava festivali moto on tänavu “Eesti 100”.

Ajakirja 60+ peatoimetaja Eve Rohtla sõnul on inimese jõudmine sajaaastase verstapostini suur saavutus, aga ükskõik mis eas tehtud väärikas tegu on tunnustust väärt. “Vahel mõtleme, kuidas küll inimest tehtu eest tänada. Justkui aitäh-sõnast jääks vajaka. 60+ festivalil märkame neid säravaid inimesi, elukogenud inimeste kõrval ka noori, kelle idee või tegu on seenioride elu paremaks muutnud. Täname neid siis suurelt,” ütles ta.