Juhtkiri: Rakveres tehti ajalugu

Tänavusest suvest jäävad niisugustena meelde vaid juunikuised linnapäevad koos laada ja kodukohvikutega.

Pärast juulivaikust oli taas ka kaugema kandi inimestel tarvalinna asja kohe mitmel päeval. Ja kohalikud toitlustus- ning majutusettevõtjad võisid rahulolevalt muheleda.

Isegi riigipea osales luulepeol ja jooksis ööjooksul poolmaratoni. Tema sõnadel, mis käisid Rakvere kiiksude kohta, et kui on jooks, siis ööjooks, kui laulupidu, siis punklaulupidu, kui tantsupidu, siis meeste tantsupidu, võiks veelgi rohkem katet olla, aga hea, kui selline mulje vähemalt väljapoolegi jääb. Igatahes võtame mütsi maha nende kahe suure ürituse korraldajate Üllar Saaremäe ja Marko Tormi ees.

"Nii luulepidu kui ka ööjooks on ägedad kiiksuga üritused, mis Rakverre hästi istuvad. Jääb üle vaid ohata, et oleks selliseid veel rohkem."

Ka ise väga andekaid laulutekste kirjutanud Saaremäe oli luule lummuses ilmselgelt veel mitu päeva pärast ajaloolist ettevõtmist, kus loeti eesti luulet läbi aegade küll autorite endi, küll näitlejate ettekandes. See on ehe näide, et kui on võimas idee, siis tuleb ka teostus järele.

Kui võiks eeldada, et on paras katsumus esitada massidele luulet nii, et see igavaks ei muutuks, siis luulepeol oli kogu kupatus väga hästi välja mängitud, toeks mõnus taustatiksumine ning eeskätt värvidemäng ja muu videograafika linnusemüüridel.

Võib küsida, et miks see meie luule nii suruv ja juhanliivilikult musta laega peab olema, aga ega me oma ajaloo eest ei pääse. Peo lõpu poole kõlas ju ka päris helgeid, samas iroonilisi tekste. Järelpeona peetud fragment punklaulupeost nägi küll välja kui keskealiste stiilipidu, kuid tuttavaid viise teises võtmes kannatas kuulata küll.