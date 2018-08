Teadlased on näinud üksjagu vaeva ja andnud foobiatele nimesid. Maailma kõige levinum hirm on arahnofoobia – haiglaslik hirm ämblike ees. Arvatakse, et Miki-Hiiremaal kannatavad selle all ligi pooled naistest ning neljandik meestest. Minu endagi lähisugulaste seas on naisi, kes ilmselt hüppaks sõidu ajal pigem autost välja, kui soostuks mõne ämblikuga tõtt vaatama. See on hirm, millest üle ei saa.