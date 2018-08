Kuidas hävitada traditsioone

Rakveres käib omamoodi väärtushinnangute lahing: kas riigigümnaasium peaks jääma ajaloolisesse gümnaasiumihoonesse või peaksime uue hoone ehitama? Kas traditsioonide säilimine kaaluks üles mõnevõrra kallima ehitushinna? Riigigümnaasiumi rahastaja ja ehitaja on Eesti riik, Rakvere linn peab vaid ütlema, kuhu see ehitada. 18. juuli erakorralisel linnavolikogu istungil kehtestati Koidula 11b kinnistu detailplaneering ja linnavalitsus kaalub selle krundi riigile andmist, et sinna riigigümnaasium rajada, juba homsel, 22. augusti volikogu istungil.