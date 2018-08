Rakveres riimiti ja rütmistati 100 võimsat luuletust peoks

Eriliselt, teistmoodi helasid juba õhtu esimesed read, kui lapsed lugesid püüdlikult Eesti hümni. Avaetteaste andis aimu, et tuntud vana oma headuses saab kõrvaltooni ning tuttavlik seguneb tänapäevase ja üllatavaga. Aga kõigepealt oli sõna.

President Kersti Kaljulaid sidus avakõnes eestlase, keele ja luule olemuse. “Luule ei näita suunda, aga näitab kindlasti valgust, luuletused kirjeldavad paremaid maailmu, on relvaks ebaõigluse vastu,” sõnas Kaljulaid. Ta lisas, et eesti luule on nagu kevadine tuuleõhk samblasse kasvanud kiviaia kohal – kerge, vaimustav, kiire, meelitav – ja kutsub meid endaga koos minema.