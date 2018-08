Jõhvi plaanib elanikelt küsida omavalitsuse linnaks muutmise kohta

Küsitluse tulemused pole vallale siiski siduvad. Kevadel võimule tulnud koalitsioon eesotsas vallavanem Martin Repinskiga on võtnud nõuks alustada menetlust omavalitsuse liigi muutmiseks, et Jõhvi oleks edaspidi haldusüksusena linn, mitte vald. Põhjuseks on toodud asjaolu, et Jõhvis on linnas inimesi rohkem kui maal, samuti eeldab linna staatust regionaalkeskuseks olemine ning see, et Jõhvi on ajalooliselt olnud linn.