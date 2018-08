Tapa vana kalmistu – paik täis ajalugu

Kalmistul liikudes on näha, et osa riste ja aedu on kõverad, ning nii mõneltki hauakivilt ei loe midagi välja. Enamikul hauaplatsidel ei ole hooldajat, kuid leidub siiski ka selliseid, mida korras hoitakse. Tapa vald organiseerib kalmistul elementaarseid korrastustöid.