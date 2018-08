Haljala valla piirkonnapolitseinik Meelis Pallon on olnud ka Vihula valla konstaabel, kelle haldusala oli nüüdsest kolm korda väiksem.

Varasemad konstaablid on nüüd piirkonnapolitseinikud, kas see on toonud kaasa ka mingeid töökorralduslikke muutusi?