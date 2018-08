Kontroll avastas Porkuni koolis hulga rikkumisi  

Teenistusliku järelevalve õiendis märgitakse, et kooli direktor Tiit Leemets on sõlminud töölepingu oma tütre ja õepojaga. Korruptsioonivastase seaduse järgi on aga ametiisikul keelatud teatud otsuste või toimingute tegemine temaga seotud isiku puhul. Teenistuslik järelevalve tuvastas, et kooli direktor on pikema perioodi jooksul rikkunud korruptsioonivastast seadust.