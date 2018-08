Enamik täiskasvanutest ei kasuta juhusuhtes kondoomi

“Hea on see, et riskeerivama loomuga juhusuhteid on püsisuhetega võrreldes ikka suhteliselt vähe,” kommenteeris TAI uimastite ja nakkushaiguste epidemioloogia osakonna juhataja Sigrid Vorobjov uuringu tulemusi.

“Murelikuks teeb aga see, et juhusuhetes on levinud kaitsevahenditeta seksuaalvahekord – 59 protsenti vastanutest ei kasutanud eelnenud aasta jooksul juhusuhtes alati kondoomi. Samal ajal on Eesti Euroopa Liidus uute HIV-nakatumiste poolest Läti järel teisel kohal – eelmisel aastal diagnoositi Eestis 219 uut HIV juhtu. Tasub meeles ­pidada, et kondoom on ainus vahend, mis kaitseb seksuaalsel teel levivate haiguste eest,” lisas TAI osakonna juhataja Sigrid Vorobjov.

Uuringus “Eesti täis­kasvanud elanikkonna seksuaalkäitumine 2017” küsiti ka põhjusi, miks juhusuhtes kondoomi ei kasutatud.