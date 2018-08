Põud jõuab meie kõigi toidulauale

Tänavune suvi on olnud tavalisele inimesele õnnistus, põllumeestele õnnetus, mis hakkab viljahinna järsu tõusu tõttu õige pea paratamatult mõjutama ka meie toidukorvi ja -lauda.

Kuigi Eesti eri piirkondades on põua mõju põllusaadustele erinev, saadakse praeguste prognooside järgi põllult kätte tavapärasest 30–50 protsenti vähem saaki. Samasugune on olukord ka meie lähiturgudel, tegelikult kogu Euroopas. Poole sajandi suurim põud jättis endast maha valusa märgi, mis hakkab lähikuudel, hiljemalt oktoobris, mõjutama pea igat tarbijat, sest rohusööt ja teravili on toiduainete väärtusahela peamised toorained ning loomasööda hinnatõus tähendab kodumaise kauba kõrgemat hinda ka poodides.