Leo Aadel jätkab Haljala valla eesotsas  

Täiendavate selgituste jagamiseks esitasid umbusaldamise algatajad enne üleeilset istungit vallavolikogu liikmetele veel ühe pöördumise, milles märkisid, et kolmveerand aastaga on saanud neile selgeks, et praeguse vallavanema ja tema moodustatud meeskonnaga ei suudeta täita ühinemislepingus ja selle lisas, heade kavatsuste protokollis, toodut.