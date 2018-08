Rakvere linn üllitab ajalehte

Linnavalitsuse rahastatav üllitis hakkab ilmuma regulaarselt ning vahendama ametlikke teateid ja muud linnaelu puudutavat. Väljaande maht on neli lehekülge.

Esimesest numbrist võtab lõviosa enda alla Rakverre plaanitava riigigümnaasiumi teema käsitlus, seejuures on tendentslik, et kui võrreldakse nelja võimalikku kohta, siis linna peale surutav kinnistu Koidula tänavas ei ole hulga plusside kõrvale saanud ühtegi miinust. Küll aga jagub miinuseid senisele gümnaasiumihoonele, kus soovib riigikooli näha opositsioon. Loomulikult on lehe avalooks linnapea Marko Tormi veerg, kus ta loeb üles oma edusamme.