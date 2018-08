Lilled ja liblikad jäävad depilatsioonis tulevikku  

Rakvere Eedeni Aia ilusalongis on depilatsioon hinnakirjas eevatütardele täiesti olemas. Ka aadamapoegadele. Eedeni Aia pediküürija-maniküürija-depileerija Ave-Ly Valdmann tunnistas, et tõesti, inimesed ei taha sel loomulikul teemal avalikult rääkida. Need, kes Eedeni Aias tavaliselt kord kuus depilatsioonis käivad, on peamiselt tavalised keskealised naised. Harilikult nad soovivad, et neil oleks karvavabad kaenlaalused, jalad ja sile bikiinipiirkond.