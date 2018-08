Kanal 2 üllatab uute saadete ja sarjadega

Eestlased vaatavad päevas umbes neli tundi televiisorit. Just seepärast pakub Kanal 2 ka sel sügisel parimat programmi, et tõepoolest igas päevas oleks midagi uut ja üllatavat.

“Nii palju täiesti uusi saateid pole Kanal 2 tõesti kunagi varem eetrisse toonud. Vaatamist jagub kõigile: neile, kes vaatavat telerit, et lihtsalt pärast rasket töö- või koolipäeva lõõgastuda, aga ka neile, kes tahavad aktiivselt kaasa mõelda,” märgib Eesti Meedia telekanalite juht Rait Killandi. “Ees ootab üks tõeliselt unustamatu telehooaeg.”

Uut programmi tutvustav erisaade “Kanal 2 uus hooaeg” on eetris pühapäeval, 2. septembril kell 19.35, kohe enne hittfilmi “Pilvede all. Neljas õde” teleesilinastust.

Juubelisügise sõunaelaks tõotab tulla rahvusvaheliselt edukal teleformaadil põhinev hoogne meelelahutussaade “Suur mängude õhtu”. Kaks kuulsuste võistkonda osalevad lõbusates mängudes, et selgitada välja osavaim tiim. Lustakat mängude õhtut juhib alati särtsakas Daniel Levi Viinalass.

Kevadel palju kõneainet pakkunud erisaatena eetris olnud satiiriprogramm “Su nädal kõlab tuttavalt” jätkub iganädalase saatesarjana, kus võetakse humoorikalt ette nädala kõige tähtsamad teemad ning ka kõik see, millest tegelikult tulnuks rääkida. Julget huumorisaadet, kust ei puudu ka pöörased muusikavideod, leidlikud paroodiad ega teravad sõnavõtud, juhib Katariina Tamm.

Huumorisõu ”Intriigikogu” on esimene telesaade Eestis, mis on kolinud YouTube’ist televiisorisse. Udujuttude meistrid ning fake-news’ide fabritseerijad Siim Taba Valgast ja Sander Valge Põlvast teevad puust ja punaselt selgeks, mida nemad asjadest arvavad. Püha pole ei riigikogu esimehe kõrvalehüpe ega Palja Porgandi uus tüüp. Tuli tõmmatakse peale kõigele, mis liigub ja kiigub.

Ta on üks Eesti kõige edukamaid korvpallureid läbi aegade, kes on mänginud nii NBA kui ka Euroopa parimates klubides. Järgmisel sügisel osaleb Martin “Mürka” Müürsepp tähtede mängul, milleks tulevad kokku vanad võitluskaaslased nii Eestist kui ka mujalt maailmast, et viimast korda koos avalikkuse ees väljakule joosta.