Täna õhtust liigub teedel ülegabariidilise veose kolonn

Kolonn liigub marsruudil Paldiski–Keila–Jüri–Maardu–Aidu. Maanteeamet on andnud veosekolonni liikumiseks eriloa, ameti esindaja on lubanud osaleda hiigelveose saatmisel Tallinna lähistel.

Tegemist on Eesti tehnoloogial põhineva Eleoni tuuliku labadega, mis saabuvad maailma juhtiva labade tootja LM Windpower Taani tehasest. Üks laba kaalub 15 tonni.

Eleon AS on 2007. aastal asutatud Eesti ettevõte, mis on Eestis välja arendanud multimegavatt-klassi elektrituulikud ja toodab neid. Esimene Eleoni tehnoloogial baseeruv 3M116-tuulik püsitati 2013. aastal Saaremaal Salme tuulepargis.