Miks lakub koer mune?

Kurioosumina on plussiks asjaolu, et Koidula 11b detailplaneering on kehtestatud.

Oleme aasta aega rääkinud, et üks ei ole eriline valik. Loogiliselt kaalumise vääriline valik Vabaduse 1 on kunstlikult jäetud algusest peale halvemasse olukorda.

Otsus on juba tehtud. See tehti Koidula 11b planeeringu algatamisega, see tehti käsitöömaja asukoha määramisega. Sisulist arutelu selle üle, kuidas saavutada kolm eesmärki korraga, pole kunagi olnud. Need eesmärgid oleks olnud niisugused: kasutada edasi 80 aasta jooksul laotud haridusloolist müüti; saada riigi abiga moodne õpikeskkond kas siis põhikoolile või gümnaasiumile või mõlemale ning mitte moonutada linnaruumi vaadete sulgemise, Koidula tänava läbilõikamisega ja linnaehituslikult mittesõbraliku teravnurkse väljaku tekitamisega.