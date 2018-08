Lääne-Virumaale jagus EAS-i toetust

Raha. Foto on illustratiivne.

Aastatel 2014–2018 on ettevõtluse arendamise sihtasutusest (EAS) tulnud Lääne-Virumaale ühe elaniku kohta 270 eurot toetusi. Meist vähem on saanud ainult Pärnu- ja Harjumaa. Kõige rohkem on läinud toetusi Jõgevamaale (470 eurot elaniku kohta) ja Saaremaale (436).