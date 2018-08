Rakvere Teater alustas uut hooaega.

Esimesel poolaastal tuuakse lavale kaks põhjamaiselt mõnusat lastelugu. Magnus Carlssoni näidendi “Põrsas Desmond ja sookolli lõks” proovidega hakati pihta juba kevadel, et olla valmis esietenduseks 12. septembril. Astrid Lind­greni “Pipi peab jõule” jõuab mängukavva detsembris, lapsi ootab ka kingitus ja jõulumaa. Veel on alustanud hoogsalt proove Urmas Lennuk, kelle käe all saab lavaküpseks Lutsust ja Paunvere noortest rääkiv lugu “Paunvere poiste igavene kevade”. Hingedekuus esietendub vene tänapäevane armastuskomöödia, Nadežda Ptuškina “Kuni ta suri”, mille toob külalisena Rakvere teatri lavale taas Maria Klenskaja Eesti Draamateatrist. Novembris alustab Vallo Kirs veebruaris esietenduseni jõudva Jean-Paul Sartre’i “Kinnise kohtu” proovidega.