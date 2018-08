Virumaal toimunud politsei kutsemeisterlikkuse võistlustel selgusid võitjad

Võistluste peakohtunik, Ida prefektuuri prefekt Tarvo Kruup sõnas, et enam kui aasta aega ettevalmistusi sai väärika lõpu ning võistlused läksid igati korda. "Seadsime meeskonnaga eesmärgiks, et lisaks kutseoskuste proovile panemisele ning uute teadmiste omandamisele tutvustame võistkondadele Virumaad oma täies hiilguses, ning võin kinnitada, et see kõik õnnestus väga hästi. Eraldi tooksin välja abipolitseinike väga hea soorituse. Nende saavutatud teine koht tõestab jällegi seda, et meie abipolitseinikud on samaväärsed turvalisuse loojad nagu kutselised politseiametnikud," rääkis Kruup.