Kõrtsiküla põld peitis endas kivilahmakat

Mõni aeg tagasi otsustati hakata sellega rammu katsuma. OÜ Trovador tegevjuht Vahur Veermäe ütles, et kivi oli pool meetrit maapinnast väljas ja pooleteise meetri ulatuses maa all. Muidugi pole sedasorti kivilahmaka maa alt kätte saamine kõige lihtsam töö. “Meil on selline suur kopp, mis kaevas ta ümberringi lahti, ja siis tegime kallaktee ja meelitasime ta traktori abil välja,” jutustas Veermäe. Tööd tehti mehemoodi – ühel päeval alustati ja teisel lõpetati.