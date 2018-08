Neiu läbis pool poolmaratoni tagurpidi

Rakvere tänavatel kulgenud raja kohta, mis sisaldas ka korralikke auke ja oli kohati pime, nii et tekkis tunne, justkui jookseks kotis, sõnas Analiis, et ausalt öeldes jooksis ta üsna alguses vastu üht autot, aga õnneks jäi jalgele. “Edasi juhendas mind minu jooksupartner, sest auke ja takistusi oli tõesti palju,” rääkis neiu.

Analiis, kes on tantsinud peaaegu kogu elu, on heas vormis, ööjooksul osales ta viiendat korda. Siiani oli ta alati läbinud kümme kilomeetrit ja ilmselgelt oli poole rohkem joosta raskem. Poolmaratonis sai ta õiget- ja tagurpidi joostes aja 2.20. Õigetpidi joostes oleks aeg parem olnud, aga see neiut ei morjendanud. “Tähtis on see, et tegime selle ära ja lõpetasime koos,” ütles ta.