10 ja 50 aastat tagasi

Erilaadsest ehitusbrigaadist ja ehitusest

Kilks-kolks, kilks-kolks ... Silikaatkivid käivad ühtlases tempos käest kätte, hunnikust vundamendi keskele sirgesse ritta. Inimesi on reas 7-8. Kõik oleks nagu päris ehitajate moodi, ent ometi ei ole kah, sest brigaad on selleks liiga erilaadne. Siin on inimesi Eestimaa igast otsast, mehi ja naisi, kuid kõigi nende põhitöökoht on näitemängu tegemine.

Mitte asjata ei määratud näitejuhtide käesoleva aasta täienduskursus Porkunisse. Siin oli ette nähtud õppimisest vabal ajal oma jõududega alustada. Väikesest puhkekodu-mõttest oli saanud sootuks suurem ettevõte – näitejuhtide õppebaasi ehitamine. Töö on kenasti edenenud ja sovhoosilt saadud tehnilise ja materiaalse abiga hakkab see juba ilmet võtma. Pinge on suur: ei jõuta järvele ega metsa meelt lahutama, sest kõik kursusest vabad minutid ohverdavad näitejuhid ehitusele. Kuid ka kursused olid väga palavad. Õppetöö käis kahes rühmas, lektorid olid Karl Ader ja Bernhard Lülle. Käsil olid sellised suurteosed nagu Molière’i “Tartuffe” ja Remarque’i “Lõpp-peatus”, siis veel katked “Nimetust tähest” ja “Patsebast Saaremaal”. Tubli algus on tehtud.

Kultuuriasutused pingutavad rihma

Ministeeriumide nõue vähendada allasutuste tegevuskulusid sunnib koondama töötajaid ning jätma ära üritusi. Ka Rakvere teater ja Lääne-Virumaa keskraamatukogu on negatiivses ootusärevuses, seni pole koondamisplaane tehtud. Raamatukogud ja muuseumid peavad selle aasta tegevuskulusid vähendama kaheksa protsenti. Lääne-Virumaa keskraamatukogu direktriss Õie Tammissaar ütles, et ei riigilt ega Rakvere linnalt, kes raamatukogu rahastavad, ole tulnud seni teavet palgaraha ja komplekteerimistasude vähendamise kohta. “Selge on see, et elu läheb karmimaks ning veel enam tuleb hakata valikut tegema raamatuostul,” ütles Õie Tammissaar.